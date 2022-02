Al via manifestazioni d'interesse per partecipazione al "Salon du tourisme" di Parigi dal 17 al 20 marzo

PEC

L'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio intende partecipare, con la collaborazione di Unioncamere Sardegna che curerà l'acquisizione degli spazi fieristici e gli aspetti operativi, con uno stand proprio alla manifestazione al Salon du tourisme che si terrà a Parigi dal 17 al 20 marzo 2022.Sono ammesse a partecipare in qualità di co-espositori nello stand della Regione Autonoma della Sardegna 15 aziende, appartenenti alle tipologie di imprese:1. a) strutture ricettive alberghiere: alberghi e alberghi residenziali da 3 a 5 stelle; villaggi albergo, albergo diffuso e albergo rurale da 2 a 3 stelle.2. b) strutture ricettive all'aria aperta da 3 a 4 stelle;3. c) strutture ricettive extra-alberghiere.4. Catene alberghiere;5. Consorzi regolarmente costituiti e associazioni di imprese, aventi almeno 10 associati;6. Reti d’impresa aventi almeno 10 aderenti;7. Agenzie di viaggio incoming e tour operator regolarmente iscritti al registro regionale delle agenzie di viaggio;8. Società di servizi turistici;9. Gestioni Alberghiere;10. Attività di noleggio di autobus con conducente regolarmente iscritte nel Registro regionale delle imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente;11. Società di gestione aeroportuali;12. Compagnie aeree e di navigazione;Gli Operatori interessati a partecipare, in possesso dei requisiti stabiliti dall'avviso, dovrannol'appositaesclusivamente tramiteall'indirizzo: tur.marketing@pec.regione.sardegna.it e per conoscenza all'indirizzo: tur.fiere@regione.sardegna.it