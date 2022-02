Psr, approvato bando "Precision farming e agricoltura conservativa" 2022

;

Approvato dall'assessorato dell'agricoltura il bando per l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla sottomisura 4.1 del PSR Sardegna 2014-2020, "Investimenti in aziende agricole per l'adozione di tecniche di precision farming e agricoltura conservativa".I beneficiari sono le imprese agricole, singole o associate (imprese costituite in forma societaria).Ladellepotrà avvenire nel periodo compresoutilizzando il portale del sistema informativo dell'organismo pagatore Argea.Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno escluse dall'accesso agli aiuti.La domanda di sostegno deve essere compilata conformemente al modello presente nel portale del sistema informativo dell'organismo pagatore Argea, sottoscritta con firma digitale OTP e trasmessa/rilasciata per via telematica utilizzando il medesimo portale.