Borsa di studio nazionale per studenti scuole secondarie 2°, avviso per riscossione

;

;

La Direzione generale della Pubblica istruzione informa che il Ministero dell'Istruzione ha comunicato chea favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado,, presso un, esibendo i codici fiscali e i documenti di identità in corso di validità.Consulta il sito https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher per informazioni specifiche sulla riscossione delle borse di studio per studenti minorenni e per studenti maggiorenni.