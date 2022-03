;

La Direzione Generale dei Beni culturali ha pubblicato due informative relative agli Avvisi pubblici del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione di proposte di intervento mirate a favorire la realizzazione o la rigenerazione di impianti di particolare interesse sportivo o agonistico.Entrambi gli avvisi si inseriscono nell’ambito delLa dotazione finanziaria complessiva è pari a 700.000.000 di euro.è rivolto a Capoluoghi di Regione e Capoluoghi di Provincia con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti e Comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti.Sono previsti due cluster di intervento:finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti con l’obiettivo di recuperare aree urbane attraverso impianti sportivi, cittadelle dello sport, impianti polivalenti indoor e natatori.finanzia invece la rigenerazione degli impianti esistenti.Gli enti interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse, indicando nell'oggetto: "PNRR Sport e Inclusione – Cluster 1 e 2 - Manifestazione di interesse".finanzia interventi di realizzazione di nuovi impianti o di rigenerazione di quelli esistenti di interesse delle Federazioni sportive.Possono partecipare alla selezione i Comuni italiani sul cui territorio sono presenti impianti di proprietà pubblica da rigenerare o proprietari delle aree su cui realizzare nuove strutture per i quali le Federazioni sportive manifestino l’interesse alla realizzazione degli interventi.Gli aventi diritto dovranno presentare la domanda secondo le modalità previste dall’avviso, indicando nell'oggetto: "PNRR Sport e Inclusione – Cluster 3 - Manifestazione di interesse".Documentazione completa a questo link