Biodiversità, al via domande per agricoltore custode risorse genetiche vegetali d'interesse agrario a rischio erosione genetica

Il Tipo di intervento prevede la coltivazione di varietà vegetali d'interesse agrario coltivate in Sardegna minacciate da erosione genetica, favorendo pertanto il recupero ed il mantenimento della biodiversità vegetale e concorrendo a determinare la salvaguardia degli agroecosistemi e del paesaggio, nonché lo sviluppo dell'economia agricola tipica delle zone rurali., la cui domanda di iscrizione, presentata entro 15 il maggio 2022, sia stata valutata positivamente. Gli agricoltori custodi devono mantenere questo titolo per tutto il periodo di impegno, ossia dal 15 maggio 2022 al 14 maggio 2025.delle varietà vegetali per le quali intende richiedere il sostegno,e non oltre iltramite il portale https://www.biodiversitasardegna.it Pubblicato inoltre l'Elenco delle varietà vegetali ammissibili al sostegno.