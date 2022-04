Cagliari, 28 aprile 2022 - La Regione Sardegna partecipa in questi giorni all’importante vetrina del Seafood Expo Global in corso di svolgimento a Barcellona. “Grazie alla disponibilità di uno stand condiviso con le Regioni Calabria, Toscana, Campania, Emilia Romagna e Puglia, messo a disposizione dal Ministero delle Politiche agricole – fa sapere l’assessore regionale dell’Agricoltura, Gabriella Murgia – l’Assessorato ha potuto assicurare la propria presenza istituzionale nella più importante manifestazione internazionale del settore della pesca e dell’acquacoltura che rappresenta una grande occasione di incontro tra amministrazioni e operatori del comparto ittico provenienti da tutto il mondo”.



La partecipazione della Sardegna è stata arricchita dalla presenza di alcune cooperative regionali con cui sono stati concordati eventi e iniziative promozionali sulle nostre produzioni tipiche. Particolare apprezzamento ha riscosso un’iniziativa finalizzata alla promozione della bottarga sarda che ha suscitato l’interesse di operatori del settore della ristorazione e del commercio di prodotti ittici.



È stata anche l’occasione, con un evento organizzato dalla Regione Sardegna e dalla Regione Toscana, per confrontarsi sullo stato di attuazione del Programma europeo finanziato dal Feamp, il Fondo europeo per la politica marittima, della pesca e dell’acquacoltura, arrivato al suo ultimo anno di attuazione, e sul prossimo ciclo di programmazione in fase di avvio.



“La partecipazione della Regione al Sea Food – conclude l’assessore Murgia – si inserisce in un più ampio quadro di interventi della Regione che mirano a promuovere e valorizzare la nostra offerta ittica, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di un comparto economico che in Sardegna ha ancora ampi margini di crescita”.