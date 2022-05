Cagliari, 2 maggio 2022 - Sono tre i Master, di cui uno in partenza, interamente finanziati dalla Regione con un contributo complessivo di 250mila euro per la formazione di studenti, occupati e giovani in cerca di occupazione. I tue percorsi di alta formazione sono frutto dell’accordo tra l’assessorato del Lavoro, tramite l’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro, Aspal, e Università di Cagliari nel primo caso e il Distretto aerospaziale della Sardegna nel caso degli altri due percorsi di alta formazione già in corso. “Stiamo cercando di creare la filiera del lavoro che parte dalla formazione e termina appunto nel mondo del lavoro e anche attraverso la formazione abbiamo voluto incentivare la partecipazione di occupati e inoccupati, mettendo a disposizione tre percorsi formativi interamente gratuiti e fortemente attuali per le tematiche trattate - ha spiegato l’Assessore del Lavoro, Alessandra Zedda - Sia nel caso dei corsi in cybersecurity e in ingegneria dei sistemi aerospaziali che vede protagonista un centro d’eccellenza a livello internazionale, il Distretto aerospaziale della Sardegna, e sia nel caso del master universitario in gestione risorse umane in fase di attivazione da parte dell’Ateneo di Cagliari, abbiamo voluto che la formazione incontrasse le richieste che in questo momento arrivano dal mercato del lavoro”.



E sempre sul fronte dell’alta formazione l’Assessorato del Lavoro si prepara a un altro importante step che riguarda il Programma per la Formazione Professionale di Alto Livello “Sardinia HVET”. Nel corso dell’incontro l’Assessore Zedda ha infatti spiegato che entro la settimana verrà conclusa l’analisi finale dei 56 percorsi proposti da una serie di Pubbliche Amministrazioni, tra cui le due Università di Cagliari e Sassari. “La Regione ha messo a disposizione 1 milione e 700mila euro, ci auguriamo che tutti i progetti meritevoli possano essere validati e possano ottenere il finanziamento”, ha spiegato l’esponente della Giunta Solinas. L’intento del Programma Sardinia HVET, in particolare, è quello di promuovere una Formazione Professionale di Alto Livello per consentire, a lavoratori e disoccupati, l’acquisizione di conoscenze e competenze per il raggiungimento di elevati livelli di specializzazione corrispondenti al Quadro Europeo di qualificazione EQF 6, 7 e 8.



Il nuovo Master di II livello in Gestione e Sviluppo delle risorse umane, aperto a 32 persone, verrà attivato dall’Università di Cagliari (con possibilità di stage all’estero). Finanziato con 90mila euro dalla Regione e gratuito per gli studenti, che dovranno corrispondere solo piccole quote di iscrizione, risponde alle esigenze delle imprese che necessitano di professioniste e professionisti in grado di assicurare una corretta gestione delle risorse umane, nella consapevolezza che, mai come in questi tempi, siano le “persone” l’elemento cruciale per la competitività e lo sviluppo delle aziende. Si tratta di una iniziativa di livello internazionale con la quale l’Ateneo Cagliaritano offre l’opportunità di acquisire conoscenze, competenze e capacità di alto livello di tipo multidisciplinare e specialistiche per lo sviluppo ed il consolidamento della professionalità necessaria per operare in questo settore specifico del mondo del lavoro. Gli altri due percorsi di alta formazione in Ingegneria dei sistemi aerospaziali e in Security awareness organizzati dal Dass con un finanziamento regionale complessivo di 160mila euro, sono partiti a novembre con 24 iscritti (10+14 divisi nei due master) e si chiuderanno alla fine di ottobre con la previsione di attivare i tirocini presso il Crs4 e in altri centri d’eccellenza che accoglieranno i tirocinanti per formarli e immaginare poi un percorso assunzionale.