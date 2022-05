Al via domande 2022 per Conservazione on farm risorse genetiche vegetali di interesse agrario a rischio di erosione genetica

;

Il Direttore del Servizio Territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture comunica che per l'anno 2022, sono aperti i termini per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento per Conservazione on farm delle risorse genetiche vegetali di interesse agrario a rischio di erosione genetica, relativo alla Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali, Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2022 della Sardegna.I beneficiari sono gli agricoltori custodi riconosciuti dalla Legge regionale n.16 del 7 agosto 2014.Gli agricoltori che intendono presentare domanda di sostegno/pagamento hanno l'obbligo dicostituire/aggiornare il fascicolo aziendale.Ledevono essere presentate. Tale termine si intende automaticamente prorogato e applicabile qualora venga prorogato con successivi provvedimenti dell'OP ARGEA.La compilazione e la presentazione delle domande deve essere effettuata on-line, utilizzando le funzionalità messe a disposizione dall'OP ARGEA sul portalePer la compilazione e la presentazione delle domande in via telematica è necessario rivolgersi ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) autorizzati dall'OP ARGEA.