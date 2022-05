Avviso Talent Up 2021 - Programma Entrepreneurship and Back: pubblicata graduatoria ammessi a fase Pre-treatment

;

L'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) della Regione Autonoma della Sardegna informa che con Determinazione n. 1256/ASPAL del 19/05/2022 è stata approvata e pubblicata la graduatoria degli ammessi alla fase Pre-treatment relativa all'Avviso Talent Up 2021 - Programma Entrepreneurship and Back.