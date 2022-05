Costituzione elenco idonei per incarico "Coordinatore dell’Avvocatura della Regione Sardegna"

Pec

;

;

Pubblicato online con, l’avviso per l’acquisizione delleper la costituzione dell’I candidati dovranno possedere i seguenti- anzianità di iscrizione all’albo e/o al registro annesso all’albo degli avvocati non inferiore a cinque anni;- abilitazione al patrocinio nanti alle magistrature superiori da almeno tre anni;- esercizio effettivo della professione desumibile da un’ampia e comprovata esperienza pregressa nelle dinamiche delle pubbliche amministrazioni esclusivamente per gli avvocati non in servizio presso l’avvocatura regionale della Sardegna.La domanda dovrà perveniretramiteall’indirizzo: segretariogenerale@pec.regione.sardegna.it