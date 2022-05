Assegnazione 90 sedi farmaceutiche, terzo interpello: informazioni su sedi Sanluri 3 e Nuoro 11

;

in relazione al terzo interpello scelta, accettazione e assegnazione delle sedi disponibili per il privato esercizio nella Regione Sardegna dei vincitori del concorso straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche,In riferimento alla sede di Sanluri 3, il Consiglio di Stato ha respinto in via definitiva il ricorso già presentato in primo grado al TAR Sardegna e pertanto la causa pendente è conclusa. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto il corretto operato del Comune e della Regione.In riferimento alla sede di Nuoro 11 è stato proposto al TAR Sardegna ricorso con il quale è stata impugnata la delibera del Comune di Nuoro n. 40 del 25/02/2022 che disponelo spostamento della sede di Nuoro 11 dalla località "Prato Sardo" alla località "Città Nuova-Il Borghetto" e la Determinazione di aggiornamento delle sedi.