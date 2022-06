Aiuti alle Piccole e Medie Imprese per lo sviluppo della mobilità elettrica in Sardegna

SIPES

Il Servizio energia ed economia verde dell’Assessorato dell’Industria, ha approvato le“Piano Sviluppo e Coesione (PSC) - Programmazione originaria FSC 2014-2020“ - Integrazione della- Azioni di supporto alle PMI per la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica accessibili al pubblico lungo le principali reti viarie di collegamento della Sardegna e nelle zone industriali.sono le Piccole e Medie Imprese (PMI) operative che dispongono di aree private accessibili al pubblico site nei comuni confinanti con le principali reti viarie di collegamento della Sardegna o ubicate nelle zone industriali.L’aiuto consiste in una sovvenzione fino a un massimo del 75% dei costi ammissibili entro il massimale stabilito dal bando.di partecipazione dovranno essere presentateutilizzando esclusivamente l’apposito Sistema informativo per la gestione del processo di erogazione e sostegno della Regione Sardegna () accessibile dai seguente indirizzo:Eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richiesti tramite email all’indirizzo: energiaimprese@regione.sardegna.it