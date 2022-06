Cagliari, 8 giugno 2022 - Piena collaborazione tra Istituzioni, apprezzamento per la preziosa opera svolta dalle Capitanerie di Porto in Sardegna nella sicurezza in mare e nella cura dell’ambiente marino.



Su questi temi si è sviluppato l’incontro svoltosi a Villa Devoto tra il Presidente Christian Solinas e l’Ammiraglio Nicola Carlone, comandante delle Capitanerie di Porto, accompagnato dal Comandante della capitaneria di Cagliari C.V. Mario Valente.



Nella stagione turistica e balneare appena iniziata, il Presidente ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto ogni giorno dagli uomini delle Capitanerie, non solo per i naviganti, ma anche per i bagnanti che affollano le spiagge sarde.