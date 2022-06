Network del Progetto SUPERA alla Camera dei Deputati per il Research Gender Award

Lo scorso 8 giugno 2022, in occasione del Research Gender Award, è stato presentato a Roma, nella Sala Stampa della Camera dei Deputati, ilè un progetto finanziato dal programma comunitario Horizon 2020, a cui partecipa la Regione con il, nel quale 6 enti di ricerca europei - 4 Università e 2 enti che finanziano la ricerca - sviluppano dei piani che contribuiscono al superamento delle disparità legate al genere nel mondo accademico, con particolare focus sulla ricerca scientifica e sulle carriere accademiche.In quest’ottica in un arco di quattro anni, sono stati sviluppati piani per la parità di genere (Gender Equality Plan). La Regione ha costruito, e condiviso con i principali portatori di interesse, un proprio Piano di Azione di Genere (GEP) inserito nell'ambito di applicazione della legge sulla LR 7/2007 (Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna).Approfondisci la notiziaVisita la