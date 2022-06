Garanzia Giovani, dal 6 luglio al via presentazione proposte percorsi formativi per inserimento lavorativo scheda 2A

;

Pubblicato l'Avviso pubblico nell'ambito del programma Garanzia giovani in Sardegna per la costituzione dell'Elenco 2022 di percorsi formativi per agevolare l'inserimento lavorativo dei destinatari della scheda 2A attraverso la certificazione delle competenze professionali, descritte nel Repertorio regionale dei profili di qualificazione, valide ai sensi del Sistema nazionale di certificazione delle competenze e classificate ai sensi dello European qualifications framework.L'che hanno aderito al Programma Garanzia Giovani.Al termine del percorso, della durata di 200 ore, per i partecipanti che supereranno con successo le sessioni di verifica degli apprendimenti è previsto il rilascio della certificazione di due unità di competenza del Repertorio regionale dei profili di qualificazione in conformità alle disposizioni vigenti.(DCT) potranno esseredalle Agenzie formative accreditate in Sardegna per la Macro-tipologia B esclusivamentePortale dela partire dalle ore 9.00 del 6 luglio 2022 ed entro le ore 9.00 del 18 luglio 2022.La dotazione complessiva dell'Avviso è pari a € 7.497.735,00.Per informazioni è possibile inviare un'e-mail all'indirizzo: lav.cittadini.faq@regione.sardegna.it