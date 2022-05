Concorsi per scuole e università Sardegna2030: apre oggi la piattaforma per caricare gli elaborati e partecipare

;

Apre oggi la piattaforma online per partecipare ai due concorsi dedicati a tutti gli istituti scolastici primari e secondari di I e II grado e delle Università della Sardegna finalizzati a promuovere i valori dell’Agenda 2030 e della>>è aperto a studenti e studentesse delle scuole primarie e secondarie di primo grado per la costruzione di un prodotto editoriale multimediale che ispiri, stimoli, incuriosisca a conoscere e agire i valori dell’Agenda 2030.>>è invece rivolto a studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado e delle Università della Sardegna per progettare una campagna di comunicazione che racconti la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile Sardegna2030 che aiuti la cittadinanza a comprendere come ogni azione quotidiana possa avere impatto, positivo o negativo, sull’ambiente, la società e l’economia.è necessario accedere alla piattaforma, registrarsi cliccando qui e caricando il proprio progetto nelle due sezioni dedicate ai concorsi:Si ha tempoper il concorso Fai2030GOAL! eper il concorso Racconta Sardegna2030.I premi saranno destinati agli elaborati più votati e a quelli risultati più meritevoli, in base ai criteri indicati nei regolamenti.