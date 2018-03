Continuano gli incontri sul territorio regionale con i responsabili dei Centri accoglienza per richiedenti asilo

Il prossimo mercoledì 28 marzo, a partire dalle 11, presso la sala conferenze della "Biblioteca regionale" in viale Trieste n. 137 a Cagliari, la Regione Sardegna organizza un incontro di condivisione e confronto sulla tematica dell’accoglienza dei richiedenti e titolari protezione internazionale.



Sono invitati a partecipare gli operatori e i gestori dei centri di accoglienza e degli SPRAR, i mediatori culturali, le organizzazioni del terzo settore e i rappresentanti degli enti territoriali e degli altri soggetti pubblici coinvolti a vario titolo nell’accoglienza.



L'incontro, che segue quello tenutosi a Sassari lo scorso 12 marzo e che verrà replicato nel corso del 2018 per garantire la più ampia partecipazione e condivisione, ha la duplice finalità di informare i soggetti coinvolti nell'accoglienza delle attività previste dall’Amministrazione regionale al fine di gestire l'accoglienza e favorire l'integrazione e, al contempo, conoscere problematiche e criticità cui devono far fronte gli operatori per riflettere congiuntamente su azioni correttive.



Nel corso della mattinata sarà illustrato il nuovo Piano regionale per l’accoglienza dei flussi migratori non programmati 2018, strumento di programmazione attraverso cui la Regione Sardegna definisce il quadro degli interventi da porre in essere nel corrente anno. Verrà, inoltre, posto l’accento su alcune iniziative già in corso di realizzazione o di imminente avvio, tra cui i progetti a valere sulle risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI).