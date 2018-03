Progetto COMISAR, al via il I incontro

;

Mercoledì 28 marzo presso i locali del Cinsa in via san Giorgio, 12 a Cagliari, si terrà il primo incontro pubblico delle imprese aderenti al progetto COMISAR, COltivazione di ceppi MIcroalgali SARdi.L’evento rientra nel progetto condotto dal Centro interdipartimentale di Ingegneria e Scienze Ambientali dell'Università di Cagliari (Cinsa), in collaborazione con il CRS4 e che vede coinvolte al momento undici imprese.L'incontro di avvio sarà l'occasione per un primo confronto tra lo staff tecnico che coordinerà il progetto, guidato dal responsabile scientifico Giacomo Cao (Cinsa), il CRS4, rappresentato da Alessandro Concas, le undici imprese già coinvolte e le altre potenzialmente interessate a partecipare. Dopo un’introduzione sugli aspetti principali della tecnologia a microalghe e sui potenziali prodotti d’interesse estraibili, saranno discusse le attività di ricerca da svolgere nell’ambito del progetto, gli obiettivi e i risultati attesi. Si procederà infine con la programmazione delle attività da svolgere congiuntamente con le imprese.COMISAR è uno dei 35 progetti collaborativi promossi da Sardegna Ricerche attraverso il Programma "Azioni cluster top-down" ed è finanziato grazie al POR FESR Sardegna 2014-2020.