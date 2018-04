Giovedì 12 aprile a Nuoro, a partire dalle 10.00, presso la Sala convegni dell’Agenzia regionale Fo.Re.S.T.A.S., in via Deffenu n. 7/9, si svolgerà l’ultimo dei tre appuntamenti dal titolo: "Diversity Management. Più opportunità verso il lavoro che cambia" (il primo si è tenuto a Cagliari, giovedì 22 marzo e il secondo a Sassari, mercoledì 28 marzo).



Obiettivo degli incontri è quello di illustrare i contenuti dell’Avviso della Regione Sardegna - finanziato nell’ambito dell’Asse II del Por Fse Sardegna 2014-2020 - per la concessione di aiuti alle imprese che intendono attuare soluzioni organizzative capaci di coniugare competitività e inclusione, valorizzando le singole competenze ai fini del miglioramento delle performance complessive. Valorizzazione, dunque, delle specificità e delle differenze – di genere, di provenienza, di cultura, di abilità – in un’ottica di innovazione e cambiamento.



Parteciperanno ai lavori: l’Assessora del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna, Virginia Mura, il Direttore del Servizio Lavoro e Dirigente responsabile dell’attuazione dell’Azione Diversity Management, Rodolfo Contù, e la Responsabile del Settore politiche e servizi per il lavoro del Servizio Lavoro della Regione Sardegna, Ilaria Atzeri.



Interverranno inoltre: Giovanni Sanna di Federmanager Sardegna che illustrerà le potenzialità della gestione del Diversity Management, Stefano Flamini, Coordinatore Aziendale PUA dell’ASL di Nuoro, e Michelangelo Mariani, Direttore Generale dell’Azienda Trasporti Pubblici di Nuoro, racconteranno le loro esperienze aziendali, oltre ad alcuni rappresentanti del settore cooperativistico.



Successivamente verrà ampliato il confronto sui contenuti dell’Avviso a cura dei referenti del Servizio Lavoro della Regione Sardegna, che saranno a disposizione per fornire tutte le informazioni utili.