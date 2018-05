Progetto Maregot e adesione Carta di Bologna

;

Il 17 maggio 2018, a Cagliari, nei locali della Manifattura Tabacchi (viale Regina Margherita n. 33), si terrà l'evento regionale dedicato alla gestione e tutela delle coste, nell’ambito del progetto Maregot “Management dei Rischi derivanti dall’Erosione costiera e azioni di GOvernance Transfrontaliera”, finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020.Durante la giornata è prevista l'adesione della Regione Sardegna alla Carta di Bologna in presenza della Regione Emilia-Romagna, autorità depositaria del documento. La Carta mira alla promozione di un quadro comune di azioni strategiche dirette alla protezione e sviluppo sostenibile delle aree costiere del Mediterraneo.L'iniziativa regionale ha l'obiettivo di far conoscere, approfondire e condividere i temi della prevenzione e della gestione del rischio di erosione costiera.Il progetto è finalizzato alla prevenzione e alla gestione congiunta dei rischi derivanti dall’erosione costiera nell’area marittima che interessa Corsica, Liguria, Sardegna, Regione Paca e Toscana.Migliorando la conoscenza dei fenomeni erosivi e della dinamica dei litorali, il progetto si propone di individuare le best practices per la gestione del territorio costiero transfrontaliero e di ridurre i rischi legati ai cambiamenti climatici.Principali attori e destinatari delle azioni sono le Pubbliche amministrazioni con competenze in campo di programmazione, i centri di ricerca, i soggetti privati coinvolti nella gestione integrata della costa e la popolazione.All’evento, patrocinato dall’Ordine degli Ingegneri di Cagliari e da quello regionale dei geologi, ci sarà spazio anche per la condivisione con i contributi dei rappresentanti degli ordini professionali e del mondo della ricerca. La giornata si concluderà con un dibattito aperto a interventi da parte di tutti i portatori di interesse.