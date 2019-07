Gestione intelligente dell'energia: incontro sul progetto SEMI

SEMI

;

Mercoledì 17 luglio alle ore 11 nella sede del DIEE, in via Marengo 2 a Cagliari, si terrà l'incontro di metà progetto del cluster, Sistemi Efficienti e affidabili per il Monitoraggio e la gestione Intelligente dell'energia elettrica condotto dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica (DIEE) dell'Università di Cagliari con la collaborazione di nove imprese del territorio.Sono previsti diversi interventi che serviranno a fare il punto sullo stato di avanzamento delle attività del progetto con le imprese coinvolte.L’evento, finanziato grazie al POR FESR Sardegna 2014-2020, è promosso da Sardegna Ricerche attraverso il programma "Azioni cluster top-down".Consulta la pagina dedicata all'evento sul sito SardegnaRicerche