Lunedì 25 Novembre 2019 presso la Sala conferenze della Biblioteca regionale in Viale Trieste 137 a Cagliari, si terrà una giornata formativa/informativa rivolta ai responsabili per la transizione al digitale e per coloro che nella pubblica amministrazione si occupano della materia inerente la Cybersecurity.



L'evento organizzato dalla Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione e l’Agenzia per l’Italia Digitale ( AGID ) mira ad approfondire i temi riguardanti la Cybersecurity nella Pubblica Amministrazione, in particolare:

- Sicurezza nell'Information and Communications Technology;

- Sicurezza informatica nella Pubblica Amministrazione;

- La Cooperazione con AgID per l'attuazione dell'Agenda Digitale locale;

- Piano triennale, sicurezza e gestione del rischio nelle Pubbliche Amministrazioni.



Modera l'evento l'Ing. Riccardo Porcu Direttore generale degli affari generali e della società dell'informazione e Responsabile per la Transizione al Digitale della Regione Autonoma della Sardegna.