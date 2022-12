"Provvedimenti a favore dello sviluppo dello sport in Sardegna": elenco istanze ammesse

;

L'Assessorato regionale della Pubblica istruzione ha pubblicato l'elenco delle domande ammesse e non ammesse per la concessione di contributi per l’anno 2022 destinati all’attività sportiva giovanile relative al bando "Provvedimenti a favore dello sviluppo dello sport in Sardegna".Nella tabella allegata alla determinazione, sono indicate le 1413 istanze e i 307 Organismi ammessi all’assegnazione dei contributi di cui all’art.28 della L.R. n. 17 del 17.09.1999 - Programma a consuntivo - e i relativi importi dei contributi assegnati per complessivi euro 1.299.996,78.