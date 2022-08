Edilizia residenziale pubblica, trovata la copertura finanziaria per la realizzazione di 20 nuovi alloggi ad Alghero

Cagliari, 22 agosto 2022 – Con la copertura della misura che consente al Comune di Alghero di realizzare 20 nuovi alloggi continua l’impegno della Giunta Solinas sul fronte dell’edilizia residenziale pubblica. Sono state infatti trovate le risorse necessarie e dare la copertura finanziaria integrativa, stimata in 1.600.841 euro, a favore del programma per la realizzazione delle nuove abitazioni in località Caragol, già finanziato con 1.777.942 euro.



“Siamo intervenuti per consentire la piena realizzazione del programma di intervento e lo abbiamo fatto rimodulando il finanziamento di 3.600.000 in favore del Comune di Alghero per utilizzarne una parte a copertura del piano che altrimenti non avrebbe visto la luce in tempi brevi”, spiega l’Assessore dei lavori Pubblici, Aldo Salaris.



Il programma su Caragol (pur risultando allo stato attuale quello più celermente attuabile considerata la fase progettuale in avanzato stato di realizzazione), necessitava di una integrazione finanziaria dato che l’importo stanziato risultava inadeguato per garantire la realizzazione dell’obiettivo fissato in 20 alloggi.



Da qui l’intervento dell’Assessorato dei lavori Pubblici, che ha accolto la proposta di rimodulazione dell’intervento principale avanzata dall’Azienda regionale per l’Edilizia Abitativa, Area. Il programma per la costruzione dei 20 alloggi è stato quindi portato a un importo di finanziamento complessivo pari a 3.378.783 euro.