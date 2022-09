;

Pubblicato il primo Avviso per l’attuazione del Programmafinanziato nell’ambito delDal prossimoi soggetti privati accreditati nei sistemi regionali dei Servizi per il Lavoro e della formazione professionale potranno presentare le candidature telematiche per l’inserimento nell’Elenco di Soggetti realizzatori delle misure relative ai percorsi previsti dal Piano attuativo regionale (PAR) per la Regione Autonoma della Sardegna:- Percorso 1 – Reinserimento Occupazionale- Percorso 2 – Aggiornamento (Up-skilling)- Percorso 3 – Riqualificazione (Re-skilling)- Percorso 4 – Lavoro e InclusioneTali percorsi sono rivolti a beneficiari che rientrano in almeno in una delle seguenti categorie:- Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza o in assenza di rapporto di lavoro- Beneficiari di sostegno al reddito di natura assistenziale- Lavoratori fragili o vulnerabili- Disoccupati senza sostegno al reddito- Lavoratori con redditi molto bassiCiascuna categoria include anche le persone disabili iscritte alle liste per il collocamento mirato ai sensi della legge 68/99.La dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso è di 28.655.588 euro.I Dossier di Candidatura Telematici (DCT) possono essere presentati esclusivamente tramite la procedura telematica disponibile nell’area riservata sul portale Sardegna Lavoro:I termini per la prima finestra di presentazione delle istanze partono dalle ore 9,00 del 20/09/2022 alle ore 18.00 del 26/09/2022.Per informazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo: lav.avvisogol@regione.sardegna.it indicando nell’oggetto “Avviso Programma GOL 2022 – Presentazione candidatura Soggetti realizzatori”.