"Interventi per la tutela del territorio e delle acque": avviso rivolto ai comuni

La Direzione Generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna ha pubblicato l’avviso rivolto ai comuni ricadenti all’interno dei territori dei contratti di fiume per l’per la progettazione e la realizzazione di micro interventi pilota di miglioramento delleche otterranno i migliori punteggi fino all’esaurimento delle risorse disponibili.unicamente le seguenti tipologie di spesa:a) spese dirette per l’esecuzione dei lavori, quali interventi edilizi, eventuale installazione di dispositivi di protezione, sistemazione di aree esterne necessarie per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della vulnerabilità e simili;b) tutte le spese tecniche di progettazione, e relativi incentivi, ai sensi dell’art.133 del D.Lgs 50/2016.Per poter essere ammessi alla selezione,1. dovranno avere a oggetto micro-interventi pilota di riduzione della vulnerabilità locale;2. i micro-interventi in progetto dovranno essere realizzati su edifici esistenti, attualmente in uso e totalmente di proprietà pubblica, presenti all’interno del territorio di uno dei comuni elencati all’art. 2;3. gli edifici oggetto dei micro-interventi previsti dai progetti devono ricadere in area a pericolosità idraulica di livello Hi3 o Hi4 e non devono trovarsi allo stato di rudere o di abbandono funzionale;4. l’importo massimo del quadro economico del progetto pari a 30.000 euro.I comuni dovranno presentare la domanda di partecipazione firmata digitalmente dal sindaco del comune o da un suo delegato e spedita tramiteall’indirizzo: pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it