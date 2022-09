Laore, scorrimento graduatorie: l'Assessore Satta alle Agenzie: "Dare priorità alle graduatorie vigenti prima di bandire nuovi concorsi"

Cagliari 22 settembre 2022 – L’Assessore del Personale, Affari Generali e Riforma della Regione, Valeria Satta, ha incontrato questo pomeriggio un comitato dei Funzionari e istruttori Amministrativi del concorso LAORE risultati idonei all’assunzione. Hanno partecipato anche i rappresentanti delle agenzie FORESTAS, LAORE e ARGEA.



Oggetto della riunione, lo scorrimento delle graduatorie in essere di fronte ai nuovi concorsi che le agenzie regionali stanno bandendo per l’assunzione di personale: l’Assessore Satta ricorda che si deve dare priorità alle graduatorie esistenti.



“È giusto che ogni ente provveda alle proprie carenze di personale – ha spiegato l’assessore del Personale – attraverso lo scorrimento delle graduatorie in essere, Aspal e Laore, attuando così un risparmio e cogliendo un’opportunità preziosa per velocizzare i processi di rinnovo delle competenze”.



L’assessore del Personale ricorda inoltre che la decisione di indire i concorsi in Regione dopo diciotto anni di stasi ha rappresentato un punto fermo per la Giunta Solinas fin dal suo insediamento. “Il percorso iniziato con il concorso per gli agenti forestali, continuerà con quelli per gli ingegneri, per i funzionari amministrativi, per gli istruttori amministrativi e per i dirigenti, per poi proseguire nel 2023 con ulteriori bandi rivolti al Corpo Forestale”.