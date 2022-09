Misure antispopolamento, il bonus bebè

;

Per contrastare il fenomeno dello spopolamento sono state ideate misure atte a sostenere la collettività con aiuti concreti. Una di queste misure è il bonus bebè, riconosciuto sotto forma di assegno mensile a favore di nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza nei comuni con meno di 3.000 abitanti per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e negli anni successivi fino al compimento del quinto anno di età del bambino.Gli avvisi per la concessione del beneficio saranno pubblicati da ciascun comune e il contributo sarà erogato direttamente dal comune di residenza. Nei bandi saranno specificati in maniera dettagliata tutti i requisiti necessariSi invitano i cittadini a verificare tutti i requisiti e a consultare l’elenco dei comuni coinvolti visibile nella deliberazione della Giunta Regionale n. 28/22 del 09/09/2022