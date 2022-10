Partecipazione Borsa Mediterranea Turismo Archeologico BMTA di Paestum, prorogata scadenza avviso

;

;

;

;

;

L'assessore del Turismo comunica che per la partecipazione alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico BMTA di Paestum dal 27 al 30 ottobre, è statadell'avviso di partecipazione, conGli Operatori interessati a partecipare, in possesso dei requisiti stabiliti dall'Avviso, dovranno inviare l'apposita domanda di partecipazione con allegata la scheda di iscrizione al workshop, scaricabile dallink: https://www.borsaturismoarcheologico.it/ esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: turismo@pec.regione.sardegna.it e per conoscenzaall'indirizzo: tur.fiere@regione.sardegna.it Ulteriori informazioni possono essere richieste all'email: