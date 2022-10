Al via presentazione domande per concessione contributi a favore scuole civiche di musica anno scolastico 2022/23

;

L'assessorato della pubblica istruzione comunica che sono aperti i termini per la, a decorrereda inviare esclusivamente per via telematica all'indirizzo Pec del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema:Per agevolare i Comuni, le due fasi del procedimento (presentazione dell'istanza e fase dellarilevazione dati) per l'anno scolastico 2022/2023 vengono unificate. Pertanto, anche ilè ilLa domanda e i relativi allegati dovranno essere compilati con l'utilizzo della modulistica approvata.Documentazione da presentare:- Istanza di contributo firmata digitalmente;- Modulo 1 "Quadro delle spese programmate" firmata digitalmente;- Modulo 2 "Rilevazione dati scuole civiche di musica" con allegati 2, 3, 3bis, 4, 5, tutto firmato digitalmente;- Relazione Direttore Artistico;- Delibera di Giunta Comunale.Per eventuali chiarimenti o informazioni sull'Avviso contattare la responsabile del Settoreattività musicali popolari, dott.ssa Ilaria Portas - tel. 070/6065026 email: iportas@regione.sardegna.it e lasig.ra Marinella Pisu tel 070/6064023 - email: mpisu@regione.sardegna.it