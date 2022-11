Social Digì, prosegue a Decimoputzu il progetto pilota di digitalizzazione per gli over 60

Cagliari, 9 novembre 2022 - Secondo appuntamento di Social Digì, che fa tappa a Decimoputzu. Prosegue, infatti, il progetto pilota curato dall’Assessorato degli Affari Generali Personale e Riforma, per sensibilizzare gli over 60 delle comunità di Decimoputzu, Villaspeciosa, Siliqua e Vallermosa sulla cultura digitale.



L’assessore Valeria Satta ha presentato il progetto, alla presenza del Direttore Generale dell’Innovazione e Sicurezza IT, Riccardo Porcu e dei sindaci dei quattro Comuni coinvolti. “La Regione Sardegna conferma la sua vicinanza verso le piccole comunità, sensibilizzando la popolazione per ridurre il digital divide - ha dichiarato l’assessore - Questo percorso prevede venti ore di formazione in aula e ha l’obiettivo di fornire gli strumenti necessari per acquisire piena autonomia nell’utilizzo dei principali devices. Abbiamo riscontrato grande partecipazione a Villaspeciosa, in occasione del primo appuntamento, e contiamo di ottenere un grande risultato in questa seconda edizione e a quelle che verranno”.