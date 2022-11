Forestas, l’Assessore Satta ribadisce l’impegno della Regione a garantire il turn over dei lavoratori

Cagliari, 21 novembre 2022 - “Che Forestas, come scrive l’On. Corrias, sia una grande risorsa per la Sardegna e abbia l’importanza di garantirne la missione sociale e ambientale, è ben chiaro alla Giunta Solinas e allo stesso Assessore regionale del Personale, che dopo la legge voluta da maggioranza e opposizione, datata marzo 2022, ha ripetutamente sollecitato l’Agenzia Forestas, con l’invio di proprie note, aventi protocollo 2338 del 13/06 e nota protocollo 3564 del 9/09 a dar corso alle procedure per il turnover finanziato dal Consiglio”. Lo ha ribadito l’Assessore regionale del Personale e degli Affari generali, Valeria Satta, ricordando che l’11 novembre 2022, su richiesta dei Sindaci dell’Ogliastra, che chiedevano un confronto sulla questione turnover, è stata convocata una riunione presso l’Assessorato, convocando l’Agenzia Forestas, nella persona del Commissario Straordinario dott.Caria e del Direttore Generale dott. Malloci.



Durante l’incontro i sindaci presenti hanno univocamente chiarito la disponibilità a sottoscrivere una nuova convenzione con l’Agenzia per l’affidamento dei territori boschivi comunali, solo a condizione che sia assicurata l’applicazione dell’art. 49 della Legge Regionale 8/2016, in base alla quale le assunzioni del personale operaio avvengano tra i disoccupati residenti nel comune nel cui territorio insistono i cantieri.



Il Commissario straordinario e il Direttore generale di Forestas hanno manifestato la massima disponibilità a tenere in considerazione le esigenze espresse dai rappresentanti degli Enti Locali presenti, impegnandosi ad attivarsi nelle opportune sedi per trovare le necessarie soluzioni tecniche sulle questioni delle convenzioni e degli usi civici. L’Assessore Satta si è anche già impegnata a convocare il Direttore Generale di Aspal, la dottoressa Aversano, in data 11/11 per trovare una soluzione riguardo l’applicazione concreta della normativa sul turnover.



“Sono fortemente sensibile al problema del personale dell’Agenzia Forestas - ha affermato l’esponente dell’esecutivo Solinas - e alle tematiche che ogni Sindaco ha rappresentato al tavolo, soprattutto sulle questioni che toccano il tema sociale e l’occupazione nel territorio. Le esigenze delle persone e delle famiglie devono essere poste sempre in primo piano. Ancora una volta, ringrazio i Sindaci presenti al tavolo, dei Comuni di Arzana, Villagrande Strisaili, Gairo, Talana, Ussassai, Ulassai, Tertenia, Urzulei, Seui e Cardedu e quelli che purtroppo non sono riusciti ad esserci e quelli che incontrerò prossimamente.”