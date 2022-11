Compagnie Barracellari: Assessore Sanna, identità di vedute e nuove sinergie per la nuova legge che sarà portata presto in Giunta per l’approvazione

Cagliari, 21 novembre 2022 - "Finalmente si mette ordine ad una serie di criticità che hanno creato, in passato, problemi e equivoci alle compagnie Barracellari". Lo ha detto l’assessore degli Enti Locali, Quirico Sanna, nel corso di una riunione con i rappresentanti delle compagnie che operano in tutto il territorio regionale.



“Abbiamo cercato di trovare una sintesi, dopo numerose riunioni, che ha portato all’elaborazione di una nuova legge che metta ordine finalmente alle tante criticità riscontrate dalle stesse compagnie Barracellari nel corso degli anni, ha sottolineato l’assessore Sanna”.



“Questo incontro è solo l'ultimo in ordine di tempo di una lunga serie di riunioni che si sono svolte in tutti i territori della Sardegna che ha sempre visto la partecipazione fattiva dei rappresentanti delle compagnie per comporre insieme una nuova legge che parte dalla base. Un metodo inedito in Regione, chiarisce l'esponente della Giunta Solinas. “Mai prima d'ora si era fatto un lavoro simile e di questo non solo sono particolarmente soddisfatto ma ringrazio sentitamente le rappresentanza regionali dei Barracelli che hanno fornito utili suggerimenti per la risoluzione delle diverse criticità e per trovare soluzioni alle molteplici esigenze che si sono create in questi ultimi anni”.



In base alle informazioni e ai dati forniti dalle stesse compagnie Barracellari, l'Assessorato degli Enti Locali è ora in grado di procedere alla stesura di una nuova legge che in verrà portata quanto prima all’attenzione del Presidente Solinas per la successiva presentazione in Giunta di un nuovo DDL in cui la figura e le competenze delle compagnie vengono attualizzate e riportate alle nuove mutate esigenze operative.



L'incontro è stato ritenuto molto proficuo ed è emersa la grande disponibilità alla collaborazione da parte di entrambi, Barracelli e Assessore, che ha portato ad una più rapida evoluzione dei lavori.



L'Assessore Sanna ha poi voluto ringraziare tutte le compagnie che operano nell’Isola per il grande lavoro svolto e per l'importanza del ruolo di polizia locale e rurale che compiono con dedizione a beneficio di tutto il territorio.



Al termine dell’incontro si è inoltre deciso di tenere un costante collegamento tra Compagnie e Assessorato per monitorare costantemente il lavoro svolto. Per l'assessore Sanna vi è poi anche la necessità di allargare il tavolo di confronto con le Prefetture della Sardegna per avere un confronto costante sulle tematiche di competenza esclusiva del Governo.