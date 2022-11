Precari AGRIS, l’Assessore Satta risponde ai sindacati: “Manterremo gli impegni presi per porre fine al precariato”

Cagliari, 23 novembre 2022 – “Non vane promesse ma impegni assunti con senso di responsabilità”: l’assessore del Personale, affari generali e riforma della Regione, Valeria Satta, risponde alla Cgil Fp in merito alla stabilizzazione dei 9 precari dell’agenzia AGRIS.



“Riconosco perfettamente l'urgenza di stabilizzare gli ultimi precari del sistema regione, 9 persone dell'agenzia Agris”, afferma. “Pertanto, anche se nel testo della Omnibus 2 non compare l'emendamento relativo allo stanziamento delle somme per la stabilizzazione dei precari Agris, come osservano i sindacati, verrà da me proposto come emendamento di Giunta in modo tale da chiudere definitivamente la parola "precariato" in Regione Sardegna e dare il giusto riconoscimento a questi lavoratori che attendono da tempo”.