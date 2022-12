Interventi per il diritto allo studio, borsa di studio regionale e buono libri: assegnati fondi ai Comuni

;

Approvato e pubblicato dalla Direzione generale della Pubblica istruzione il Piano di riparto e assegnazione dei fondi regionali, in favore dei Comuni della Sardegna, da destinare alle Borse di studio per gli studenti delle scuole primarie e secondarie per l'a.s. 21/22 in possesso dei requisiti di accesso che hanno presentato richiesta ai propri Comuni di residenza.E' stato, inoltre, approvato e pubblicato il Piano di riparto e assegnazione dei fondi ministeriali, in favore dei Comuni della Sardegna, da destinare al rimborso libri di testo per gli studenti delle scuole secondarie (Buono libri) per l'a.s. 22/23 in possesso dei requisiti.