PNRR, dal 6 dicembre al via domande di candidatura per attivazione nuovi percorsi triennali di Istruzione e formazione professionale

Pubblicato dall'assessorato del Lavoro l'Avviso pubblico per la presentazione di(IeFP) in sistema duale per il, nel quadro della nuova regolamentazione prevista per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).(IeFP)La dotazione finanziaria per il ciclo di programmazione 2023-2026 ammonta a € 3.200.000.Iltotale delLa durata complessiva del percorso formativo è di 2970 ore. Ciascun percorso formativo ha una durata pari a tre annualità. La durata dell'annualità è di 990 ore.- licenza media;- età inferiore ai 17 anni (ovvero 16 anni e 364 giorni) alla data del 14 settembre 2023 per il triennio 2023-2026 e al 14 settembre 2024 per il triennio 2024-2027.Possonoper la definizione dell'offerta formativa leLe(DCT) possono essere presentatePer richieste chiarimenti inviare e-mail all'indirizzo:Alle richieste sarà dato riscontro in forma anonima a mezzo pubblicazione delle Faq sul sito, per garantire trasparenza e par condicio tra i concorrenti.Saranno fornite risposte esclusivamente alle richieste di chiarimento che contengano nell'oggetto la dicitura "FAQ Avviso IeFP", pervenute entro i tre giorni lavorativi precedenti la chiusura del termine di presentazione delle domande di candidatura telematica (DCT).Per eventualiè possibile contattare il SIL Sardegna:- attraversoall'indirizzo: supporto@sardegnalavoro.it - tramiteaccessibile attraverso la selezione dell'apposito link nella homepage del Portale Sardegna Lavoro e nell'area riservata di tutti gli utenti registrati nel SIL, in corrispondenza del menu verticale di navigazione;al numero 070.0943232, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.