Cagliari, 6 dicembre 2022 – Una tensostruttura climatizzata temporanea è stata allestita all’esterno degli ambulatori della pneumologia dell’ospedale Binaghi; una sala d’attesa supplementare che si aggiunge a quella all’interno del presidio e che consentirà di gestire le attese dei pazienti in carico al centro nella massima sicurezza.



“La ricerca del confort e le attenzioni per un paziente fragile affetto da patologie che interessano l’apparato respiratorio, come quelle in cura al centro del Binaghi, rappresentano un dovere che richiede provvedimenti immediati anche temporanei nell’attesa di una rapida soluzione logistica dignitosa e permanente all’interno della struttura ospedaliera”, dichiara l’assessore regionale della Sanità, Carlo Doria. “Il centro di Pneumologia del Binaghi, su quattro ambulatori, assiste circa cinquanta pazienti ogni giorno, prevalentemente cronici e fragili. All’esterno è già presente da tempo un gazebo adibito a sala d’attesa e con la tensostruttura climatizzata sarà garantito il comfort anche in presenza di temperature più rigide. In Sardegna abbiamo avuto un autunno caratterizzato da temperature miti. Nel caso specifico, a fronte delle prime segnalazioni, siamo immediatamente intervenuti in sinergia con l’Asl di Cagliari e la Protezione civile per dare ai cittadini le migliori condizioni, in sicurezza”.