Collegamento marittimo in continuità territoriale tra Sardegna e isole minori di La Maddalena e San Pietro: indetta procedura aperta

;

;

;

Indetta dall'assessorato dei Trasporti una procedura aperta informatizzata per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di collegamento marittimo per il trasporto di persone, veicoli e merci in continuità territoriale tra la Sardegna e le isole minori di La Maddalena e San Pietro: lotto 1 - isola di La Maddalena, lotto 2 - isola di San Pietro.La procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (Piattaforma) accessibile all'indirizzo:La concessione ha per oggetto l'affidamento del servizio pubblico di collegamento marittimo per il trasporto di persone, veicoli e merci (anche pericolose) con compensazione in regime di continuità territoriale tra la Sardegna e le sue isole minori a mezzo di unità navali idonee all'ormeggio in sicurezza e alle operazioni di imbarco e sbarco nelle banchine dei porti.La procedura è suddivisa in due lotti da aggiudicarsi distintamente..;Criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.Levanno inviate, in versione elettronica:https://www.sardegnacat.itÉ possibile otteneremediante la proposizione di quesiti scritti, dainoltrare attraverso la sezione della Piattaforma Sardegna CAT riservata alle richieste di chiarimenti. I quesiti devono pervenireLe risposte ai quesiti saranno pubblicate almeno 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, esclusivamente sul sito nella sezione "Servizi alle imprese - Bandi e gare d'appalto" e nella sezione relativa alla procedura di gara. www.sardegnacat.it, è possibile contattare la casella di posta elettronica: mocsardegna@regione.sardegna.it o consultare il documento di istruzioni di gara allegato alla procedura.