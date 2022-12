Conferenza regionale per le politiche del lavoro, 13 dicembre 2022

a “Sa Manifattura” di Cagliari è in programma la Conferenza regionale per le politiche del lavoro dal titolo. L’evento è organizzato dall'Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale della Regione Sardegna.Al centro dell’iniziativa quattro temi fondamentali, incentrati sugli elementi di innovazione:- Come cambiano i mercati: nuovi confini, nuovi orizzonti- Come cambia l’offerta di lavoro: nuovi valori, nuove prospettive- Siamo diversi, siamo unici: nuovi approcci, nuovi strumenti- Il valore della formazione: verso l’Anno europeo delle competenze.La conferenza, in programma, si svolgerà in modalità ibrida, con la possibilità di interagire da remoto con strumenti di partecipazione digitale: la diretta streaming sarà infatti trasmessa sulla pagina Facebook della, sulla pagina Facebook dell’e sul portalePer iscriversi all’evento è necessario compilare il format raggiungibile a questospecificando la modalità di partecipazione (in presenza o in collegamento): le registrazioni per la partecipazione in presenza saranno chiuse una volta raggiunta la capienza massima della sala. Dallo stesso link è possibile consultare il programma dell'iniziativa.