Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura: approvate graduatorie provvisorie

Argea ha approvato le graduatorie provvisorie - annualità 2022, relative alle domande presentate nella I e II finestra temporale, per l'Avviso Misura - Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura.In particolare è stata, per quanto riguarda la "" laIn merito alla "" è stataTenuto conto dell'ammontare delle risorse stanziate, le domande ammissibili saranno finanziate secondo la posizione in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.Qualora, nel termine di trenta giorni solari dalla pubblicazione sul B.U.R.A.S., non siano intervenute richieste di riesame, saranno assunte come definitive, senza adottare ulteriori atti, le graduatorie provvisorie.