Compensazione dei molluschicoltori per sospensione attività a causa di una mortalità di massa eccezionale: graduatoria provvisoria

;

Argea ha approvato la graduatoria provvisoria annualità 2022 contenente l'elenco delle domande ammissibili al finanziamento e l'elenco delle domande non ammissibili, relativeall'Avviso "Compensazione dei molluschicoltori per la sospensione temporanea della loro attività a causa di una mortalità di massa eccezionale".La graduatoria provvisoria diventerà definitiva in assenza di richieste di riesame nel termine di trenta giorni solari dalla pubblicazione sul B.U.R.A.S.