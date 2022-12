Sport, contributi per partecipazione ai campionati federali nazionali a squadre: approvato elenco associazioni sportive ammesse

;

Approvato dalla Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, l'elenco relativo all'assegnazione dei contributi per l'anno 2022, per interventi in materia di sport e nello specifico per la partecipazione ai campionati federali nazionali a squadre di maggiore rilievo.Nell'elenco sono indicati i nominativi delle associazioni sportive che hanno presentato istanze ritenute ammissibili all'assegnazione dei contributi e, per ciascuno di essi, i singoli contributi assegnati.