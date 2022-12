Calendario e regolamentazione pesca del riccio di mare per la stagione 2022/2023

;

Stabiliti, con decreto dell'assessora dell'agricoltura, il calendario e la regolamentazione della pesca del riccio di mare per la stagione 2022/2023.(Paracentrotus lividus) per la stagione 2022/2023, nel limiteIn considerazione del numero massimo di novanta giornate di pesca previste, per l'intera durata della stagione di pesca,, eccezion fatta per il compartimento marittimo di Porto Torres nel quale il divieto vige nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì.Ilsono consentiti; l’impossibilità di rispettare l'orario di sbarco, nel caso di comprovato e giustificato motivo di impedimento, deve essere tempestivamente comunicata all'Autorità marittima competente.Il pescatore subacqueo professionale regolarmente autorizzato che svolga l'attività di pesca del riccio di mare è tenuto aal Servizio Pesca e acquacoltura dell'assessorato dell'Agricoltura via Pessagno 4, 09126 Cagliari,, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o inviandone copia in digitale via PEC all'indirizzo: agricoltura@pec.regione.sardegna.it