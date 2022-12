Cinema Made in Sardegna, fondo a sportello per attività esercizio cinematografico: prorogati termini e rettificato avviso

PEC

La Fondazione Sardegna Film Commission ha prorogato i termini e rettificato la modalità di invio delle domande inerenti l'Avviso pubblico relativo al fondo a sportello per l'attività di esercizio cinematografico ai fini della promozione del cinema Made in Sardegna nelle sale isolane durante la stagione cinematografica invernale di punta (mese di Dicembre 2022).Le domande di partecipazione unitamente a tutta la documentazione redatta sulla base della modulistica dovranno essere inviate a partire dalla data di pubblicazione dell'Avviso, all'indirizzo di Posta Elettronica CertificataOggetto: Avviso Fondo a sportello per la promozione in sala del Cinema Made in Sardegnaè aperto a partire dalle ore 19.00 del giorno 1 dicembre 2022 eLe domande ricevute oltre tale limite non potranno essere considerate ai fini della valutazione e saranno escluse.La domanda di accesso, sottoscritta dal legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto)in regola con l’imposta di bollo deve essere prodotta e trasmessa tramite il sistema informatico. E' prevista la possibilità per i consulenti di gestire pacchetti di domande, fermo restando che la domanda digitale (file) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore.La domanda di accesso al fondo a sportello deve essere corredata da:▪ Scheda Progetto;▪ Preventivo di spesa;▪ Fotocopia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.Per richieste di chiarimenti sulle disposizioni dell'Avviso inviare e-mail all'indirizzo: funds@sardegnafilmcommission.it