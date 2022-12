Imprese, contributi a Confindustria e Confapi per supportare la Regione in programmi di interventi per lo sviluppo economico e sociale

Cagliari, 15 dicembre 2022 – Le due principali Confederazioni di imprese dell’Isola, Confindustria Sardegna e Confapi Sardegna, supporteranno la Regione nella realizzazione di programmi di interventi finalizzati allo sviluppo economico e sociale. Lo prevede una delibera approvata nel corso dell’ultima seduta dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore dell’Industria, Anita Pili.



“L’obiettivo – spiega l’esponente della Giunta Solinas – è quello di promuovere e favorire la partecipazione attiva delle imprese all’attuazione degli obiettivi di sviluppo produttivo della programmazione regionale. Le Confederazioni delle imprese industriali e delle piccole e medie imprese più rappresentative riceveranno così un sostegno per lo svolgimento di attività di supporto dell’Amministrazione regionale nella realizzazione di progetti, iniziative e azioni legati allo sviluppo dell’economia sarda”.



Per individuare i soggetti beneficiari, con proprie strutture e uffici operanti in Sardegna in almeno tre Province, si è fatto riferimento ai dati sulla rappresentatività negli organi delle Camere di commercio, che rappresentano tutto il sistema imprenditoriale e del lavoro delle Province. Sulla base di tali presupposti, potranno beneficiare dei contributi Confindustria Sardegna e Confapi Sardegna, che hanno provveduto a trasmettere i programmi di interventi contenenti i progetti, le iniziative e le azioni per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna per il 2022. Le risorse stanziate, 200mila euro, verranno ripartite in parti uguali tra le due Confederazioni.