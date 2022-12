Agricoltura: Assessore Satta partecipa a Roma, con tutti i colleghi delle Regioni italiane, al primo incontro ufficiale con il Ministro Francesco Lollobrigida

Cagliari, 15 dicembre 2022 – Primo incontro ufficiale a Roma tra il Ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, e tutti gli Assessori dell'Agricoltura d'Italia. Per la Regione Sardegna era presente l’assessore Valeria Satta insieme ai dirigenti. Due i momenti di incontro con il Ministro Lollobrigida. Il primo è avvenuto con i componenti della Commissione Agricoltura dove c’è stato un confronto sulle tematiche legate al comparto agricolo e preparatorio al successivo incontro, di natura conoscitiva, con il Ministro che ha ascoltato tutte le vertenze portate avanti dagli assessori delle Regioni. Presenti anche i referenti tecnici degli Assessorati e delle Commissioni.



L'esponente della Giunta Solinas, ha illustrato al Ministro Lollobrigida le diverse criticità che esistono in Sardegna. L’assessore Satta ha richiesto un ulteriore incontro all’esponente del Governo per approfondire meglio tutte le criticità esistenti nell’Isola nel settore agropastorale.



"Sono certa - ha sottolineato l’assessore - che questo Governo abbia la giusta sensibilità per ascoltare e accogliere le diverse istanze delle Regioni nella loro diversità. Il Ministro Lollobrigida e i sottosegretari D'Eramo e La Pietra, oltre al sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, presenti all'incontro, hanno evidenziato l'interesse e la volontà di una partecipazione attiva e costruttiva per il bene dell'intera Nazione e per lo sviluppo delle politiche agricole".