Al via Manifestazione d'interesse per accompagnamento progetti di collegamento ad azioni di internazionalizzazione

Approvato dall'assessorato dell'Industria l'"Avviso pubblico rivolto agli enti locali per la presentazione di manifestazione di interesse per l'accompagnamento fino ad un massimo di due progetti di collegamento ad azioni di internazionalizzazione".Attraverso l'Avviso si intendono raccogliere le manifestazioni d'interesse degli Enti interessati a beneficiare di un, tesi a massimizzare le ricadute a favore del sistema produttivo regionale.L'oggetto dell'iniziativa dovrà essere collegato ad attività di valenza internazionale già avviate e formalizzate con soggetti di fama internazionale e con sede al di fuori del territorio nazionale. L'iniziativa dovrà inoltre prevedere azioni di internazionalizzazione che fungano da volano per il sistema produttivo isolano.L'invito a manifestare interesse è rivolto agli Enti:- Amministrazioni Locali (Amministrazioni Comunali, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Città Metropolitane e Amministrazioni Provinciali)- Università- Camere di Commercio- Parchi Nazionali- Fondazioni- Altri soggetti pubbliciLa, a pena di esclusione, dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica, redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal Legale rappresentante del richiedente eper via telematica, con oggetto: "Manifestazioni di interesse azioni di internazionalizzazione", e dovrà pervenire