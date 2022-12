Concessi contributi per potenziamento economico cooperative e consorzi di cooperative 2022 IV elenco

;

Autorizzata dall'assessorato del Lavoro, in conformità alle disposizioni dell'Avviso per la concessione dei contributi per i potenziamento economico delle cooperative e dei consorzi di cooperative annualità 2022, la quantificazione della sovvenzione per il beneficiari riportati nel IV elenco, a favore delle Cooperative sociali e Consorzi di Cooperative ed il contestuale avvio all'acquisizione degli atti propedeutici per la predisposizione degli impegni finanziari per ciascuna singola "concessione contributo".La concessione degli Aiuti e dei vantaggi economici, è attuata in conformità alla normativa europea e statale in materia di Aiuti di Stato, con particolare riferimento al regime di Aiuti in "de minimis" Regolamento UE.