Supporto organizzativo servizio di istruzione per studenti con disabilità: impegno di spesa per gli Enti locali

;

Disposto dalla Direzione generale della Pubblica istruzione l'impegno di spesa per un importo totale pari a 20.500.000,00 euro, in favore degli Enti locali, per quanto riguarda l'Avviso pubblico "Interventi per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli studenti con disabilità del primo e secondo ciclo di istruzione a.s. 2022/2023 - Acquisizione fabbisogni degli Enti locali per l’assegnazione dei contributi regionali".