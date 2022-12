Finanziamenti per l’attribuzione di rimborsi per acquisto di prodotti e materiali riciclati

Pec

;

;

L’Assessorato regionale dell’Ambiente comunica che con deliberazione n. 37/38 del 14 dicembre 2022 la Giunta regionale, e dei relativi interessi, stanziati nella competenza 2022 del bilancio regionale.In particolare,, quali: cancelleria, oggetti di arredo, compostiere per rifiuti, ammendante compostato, mastelli/buste/calendari distribuiti alle utenze per la raccolta differenziata, materiali per le eco-feste, aggregati riciclati.le spese effettuate nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici e delle specifiche tecniche di cui ai Criteri Ambientali Minimi (CAM)potranno essere presentateesclusivamente tramiteall’indirizzo: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it